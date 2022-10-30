بنك أبوظبي الأول مصر يشارك في فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال

يشارك بنك أبوظبي الأول مصر رابع أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر، في فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان “الجيل القادم لمجتمع الأعمال في مصر (الابتكار – التمويل – النمو – الاستدامة)”.

ويهدف البنك من هذه المشاركة إلى تمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال القائمين عليها من مختلف قطاعات الأعمال، فضلًا عن تعزيز المناخ الاستثماري في مصر تماشيًا ودعمًا لرؤية مصر 2030.

وتنعقد فعاليات القمة الأولى من نوعها في مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور أكثر من 500 مشارك من الخبراء وأصحاب المشروعات والجهات المعنية من ممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة.

ويشارك في القمة ممثلاً عن بنك أبو ظبي الأول مصر، الأستاذ هاني الشامي، المدير العام ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جلسة بعنوان “البرامج التمويلية المتاحة للمشاريع: المتطلبات والتنويع”، والتي يستعرض فيها بنك أبوظبي الأول مصر الفرص التمويلية المتاحة للمشروعات المختلفة والقطاعات التي تنتمي إليها، فضلاً عن الشروط والمتطلبات للحصول على تلك التمويلات.

استراتيجية بنك أبو ظبي الأول مصر

وأعلن بنك أبوظبي الأول مصر استمراره في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن وضع خطة طموحة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الثلاث سنوات القادمة وخاصة تلك التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٥٠ مليون جنيه مصري، دعماً لمبادرات البنك المركزي المصري.

وتأتي مشاركة البنك في القمة جزءًا من استراتيجيته الداعمة للمشروعات بجميع أحجامها، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عالميًا 90% من قطاع الأعمال والمسؤولة عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصادات الناشئة، كما تعد أحد الركائز الرئيسية لأي اقتصاد ناجح، ولذلك يولي البنك أهمية كبيرة لتلك المشروعات ودعمها من أجل الاستمرار والنمو في ظل الظروف الاقتصادية متسارعة التغير.