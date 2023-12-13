بنك أبوظبي الأول مصر يدشن فرعًا إسلاميًا في القاهرة الجديدة

أعلن ، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح فرعه الإسلامي الجديد في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار التزامه الراسخ بتوفير خدمات مصرفية استثنائية وشاملة لعملائه، انطلاقًا من الخبرة العالمية لمجموعة بنك أبوظبي الأول وتماشيًا مع مبادئ التمويل الإسلامي.

افتتاح فرع إسلامي لبنك أبو ظبي الأول

وقال البنك في بيان، يوفر الفرع الجديد، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حسابات التوفير وحلول التمويل وإدارة الثروات؛ حيثما يضمن الفرع توافق كل منتج وخدمة مصرفية مع الشريعة الإسلامية، مع تلبية كافة احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المالية كل على حدة، عبر نهج فريد ومخصص.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال محمد فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر: “يعد إطلاق فرعنا الإسلامي الجديد مرحلة فارقة في رحلتنا نحو التوسع والنمو، علاوة على توفير كافة الخدمات والمنتحات المصرفية الإسلامية في كل أنحاء الجمهورية. إذ نؤمن بالركيزة الأساسية التي تمثلها الخدمات المصرفية الإسلامية لإستراتيجية النمو لدينا بما توفره من بدائل ذات قيمة إضافية للخدمات المصرفية التقليدية، سواء لعملائنا الذين يسعون إلى الالتزام بالشريعة، أو الاقتصاد المحلي للبلاد، بما يساهم في دفع عجلة التنمية في مصر”.

وأضاف فايد: “صُمِّمَ الفرع الإسلامي الجديد بهدف تلبية مختلف احتياجات عملائنا، وتوفير تجربة مصرفية شاملة ومتكاملة، انطلاقًا من التزامنا الراسخ بتطوير حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة لكافة العملاء، علاوة على توطيد علاقاتهم بالبنك”.