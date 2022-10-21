بنك أبوظبي الأول مصر الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، حصوله على حقوق الرعاية للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة، وبدايةً من الموسم الحالي، حيث تعتبر الرياضة إحدى الركائز الرئيسية التي يهتم البنك بالاستثمار والتوسع بها.

ويأمل أبو ظبي الأول مصر من خلال الرعاية، المساهمة في دعم نادي القرن في مواصلة تحقيق البطولات ومزيد من الإنجازات الرياضية الهائلة، مقابل الاستفادة من تاريخ النادي العريق وشعبيته الضخمة التي تقدر بالملايين، لتعزيز انتشار البنك والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.

وتأتي تلك الشراكة بين الكيانين في إطار استراتيجية “نادي القرن” الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، واستراتيجية البنك في الانتشار عن طريق الشراكة مع أكبر وأنجح الكيانات العاملة في السوق المصرية في شتى المجالات، ومن ضمنها المجال الرياضي الذي يجذب شريحة كبيرة من الشباب.

وأعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن سعادته بالتعاون الجديد مع النادي الأهلي، مصرحًا: ” نسعد ونفتخر اليوم ببداية رعاية البنك الرسمية للنادي الأهلي، النادي الأكثر شعبية وتحقيقًا للبطولات في مصر وأفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أبوظبي الأول عقب اكتمال كيانه الجديد ليصبح رابع أكبر بنك خاص عامل من حيث حجم الأصول في مصر. وقد وجدنا في النادي الأهلي المصري شريكاً يجسد شعارنا وهو النجاح يبني نجاح لتحقيق أعلى مستويات التميز “.

يذكر أن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر تقوم على مشاركة عملائه والتواصل معهم من خلال الرياضة ورعاية الشباب، وذلك بالتزامه بدعم النادي الأهلي أنجح مصدر لصناعة الأبطال، ما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية وعلى تمثيل مصر بالشكل اللائق والمشَرِف في كل المحافل الدولية .