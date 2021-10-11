بنكي الأهلي ومصر يتسلمان 4 ملايين م² تنفيذا لاتفاق إنهاء كافة المنازعات مع مجموعة بهجت

واستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين

انتهت المفاوضات التي درات بين بنكي الأهلي ومصر ومجموعة بهجت إلى أن تم التوقيع على إتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية و القضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية.

وتم بالفعل إستلام “الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار” لأراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متراً مربعاً وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية .

كما راعى الاتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات “مجموعة بهجت” باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهم في شركات المجموعة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من إستهداف التعجيل بإستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق حسن عامر التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة.

حيث سبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و 17% لكل منهما على التوالي والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيلاء مستحقات البنوك، حفاظا على أموال المودعين.

ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح ” الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار ” باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.

وحيث أن بنكي الأهلي المصري ومصر حريصان على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام وبما لا يهدم أية استثمارات خاصة.

وأشاد كل من هشام عكاشة – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر – بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.

كما توجه عمر أحمد بهجت بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوجيهات سيادته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني وأشاد بدعم معالي محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التي تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.

وأبدى تقديره المهنية مسئولي البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت في استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية.