بنكا «مصر» و«العربي الأفريقي» يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 1.57 مليار جنيه لصالح «سوديك»

نجح تحالف مصرفي يضم كل من بنك مصر باعتباره بنك الحساب والبنك العربي الافريقي باعتباره وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، في توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة سوديك.

وذلك بهدف تمويل مشروع سوديك وست “SODIC West” بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بقيمة 1.57 مليار جنيه، وسيوجه التسهيل الائتماني الجديد في إعادة تمويل المستحق من التسهيل الائتماني السابق للشركة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

بالإضافة لتمويل الجزء المتبقي من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابلة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة في سوديك وست.

وحضر التوقيع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، شريف علوي، المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي، وماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك-، وفرق العمل من البنكين والشركة.

وأشاد عاكف المغربي عقب التوقيع بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى إلى ترتيب هذا التمويل المشترك، مؤكدا على ان مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وان قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فيه.

وينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.

تابع أن البنك يحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخاصة توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة للأفراد سواء بمنحهم تمويل للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري أو مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقي: “إن ريادة البنك العربي الأفريقي الدولي في مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكانات قوية في إتاحة التسهيلات التمويلية التي تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين.

وإن ذلك التمويل يؤكد إيماننا التام بأهمية مشاركة البنوك لقطاع التطوير العقاري وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أنها تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل التكدس السكاني، وهي من أهم ملفات رؤية مصر 2030”.

وأكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر على حرص بنك مصر لتوفير التمويلات اللازمة لصالح مشروع شركة سوديك ” سوديك وست” مساهمة من البنك في دفع عجلة التنمية داخل السوق العقاري المصري باعتبار القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري.

وأضافت أماني سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي:” ان شركة سوديك تعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري وان هذا التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر للسوق العقاري في مصر والذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدراً رئيسيا للنمو الاقتصادي وهو ما يشجع البنك في دعم هذا القطاع بشكل دائم”

وتعليقًا على التوقيع صرح عمر الحموي- رئيس القطاع المالي لشركة سوديك: “نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبتعزيز علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع هذين البنكين الرائدين. إنّ التوقيع على هذا التسهيل الائتماني سيتيح لنا بناء محفظة من الأصول العقارية لتحقيق إيرادات متكررة، مع الحفاظ على مواردنا النقدية لدعم العمليات الحالية والتطلع لفرص النمو”.

ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس إيجابياَ على تعظيم دور المؤسستين في دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الحيوية من أجل تحقيق نمو اقتصادي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.