كشف مصادر مطلعة أن بنكي الأهلي ومصر قد باعا أجزاء من حصصهما في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية من خلال بيع أسهم بقيمة 69 مليون دولار تقريباً لصندوق أبو ظبي السيادي “ADQ”.

وأكدت المصادر أن حصة بنك مصر تقلصت في شركة المدفوعات البارزة إلى نحو 10% بدلا من 15% تقريبا ، فيما تراجعت حصة البنك الأهلي إلى 6%.

وقالت المصادر إن الاستثمار في فوري حقق عوائد بنحو 3 أضعاف للبنكين في غضون عامين.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم البنك التجاري الدولي وأبو قير للأسمدة وموبكو للأسمدة والإسكندرية للحاويات وفوري للمدفوعات.

وقال متعاملون بالبورصة المصرية، إن صندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ” قد بدأ اليوم الثلاثاء في تنفيذ صفقات شراء مكثفة في مجموعة من أبرز الأسهم المصرية بما يعادل 1.8 مليار دولار.

كما شهدت الشاشات تنفيذ صفقة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 215.12 مليون سهم بقيمة 68.59 مليون دولار، وموبكو للأسمدة لعدد 45.82 مليون سهم، بقيمة 266.55 مليون دولار، وأبو قير للأسمدة لعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار.