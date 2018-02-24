بنكا مصر أوروبا وفرانكفورت ألمانيا يمولان توسعات جالينا الغذائية

❏ تفاوض بنك القاهرة لتمويل مشروعات إنتاج مُركزات الفواكه والطماطم ❏ عبدالواحد سليمان: نستهدف صادرات بنحو 450 مليون جنيه فى عام 2019 أحمد على حصلت الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش» على موافقة كل من بنكى «مصر أوروبا» –التابع لبنك مصر- و«ف

❏ تفاوض بنك القاهرة لتمويل مشروعات إنتاج مُركزات الفواكه والطماطم

❏ عبدالواحد سليمان: نستهدف صادرات بنحو 450 مليون جنيه فى عام 2019

أحمد على

حصلت الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش» على موافقة كل من بنكى «مصر أوروبا» –التابع لبنك مصر- و«فرانكفورت ألمانيا» على تمويل توسعات الشركة المستقبلية.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن التسهيلات الائتمانية التى تحصلت عليها «جالينا» من بنكى «مصر أوروبا» و«فرانكفورت ألمانيا» بلغت نحو 2 مليون يورو، بما يعادل 45 مليون جنيه تقريبًا.

وقال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش»، إن الأخيرة تحصلت على تسهيلات ائتمانية من بنكى «مصر أوروبا» و«ألمانيا فرانكفورت» بهدف تمويل توسعات الشركة فى مجالات تجميد الخضراوات والفواكه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن بنكى «مصر أوروبا» و«فرانكفورت ألمانيا» وافقا على تمويل رأس المال العامل بالشركة، رافضًا الإفصاح عن قيمة التمويلات المتحصل عليها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش»، أن شركته تتفاوض مع «بنك القاهرة» من أجل تمويل توسعات الشركة فى مجالات إنتاج مُركزات الفواكه والطماطم.

وأشار سليمان إلى أن شركته تستهدف تسجيل صادرات بقيمة 450 مليون جنيه فى عام 2019 المقبل، على أن ترتفع إلى مستوى 750 مليون جنيه فى عام 2021، عقب انتهاء التوسعات المختلفة.

يُذكر أن «جالينا» تسعى لإنشاء مشروع جالينا للغذاء«، من خلال إعداد دراسة عبر شركة «برفكت للاستشارات» تضمنت إنشاء مجمع غذائى متكامل، بمنطقة النهضة بالإسكندرية، باستثمارات 8.2 مليون جنيه، و1.1 مليون دولار.