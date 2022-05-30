بنكا الأهلي ومصر يوقفان شهادة 18% ويطرحان شهادة ثلاثية بعائد 14%

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، رئيس الاتحاد المصارف في تصريحات خاصة “المال” إن مصرفة قرر إيقاف شهادة الـ18%، كما رفع أسعار العائد على شهادة الإدخار الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف العائد شهريًا.

وكشف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن أن مصرفة قرر وقف شهادة الـ18%، كما رفع أسعار العائد على شهادة الإدخار الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف العائد شهريًا

أضافوا أن شهادات الـ 18% حققت المستهدف منها لتصل إلى 755 مليار جنيه داخل البنكين، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18%؜ مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم الإثنين.