بنكا الأهلي ومصر يوقعان عقد شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى لمواجهة أزمة «كورونا»

وقّع البنك الأهلي المصري وبنك مصر عقد شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني؛ إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ بهدف تطوير قطع أراضٍ بكل من التجمعين السكنيين “الرحاب ومدينتي”.

وبحسب بيان صادر من بنك مصر، وقّع عقدَ الشراكة يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والتي تعدّ المطور العقاري لمديني الرحاب ومدينتي.

يحيى أبو الفتوح: الشراكة تستهدف مساندة الشركات الوطنية بكل أنشطتها

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن تلك الشراكة غير المسبوقة تستهدف مساندة الشركات الوطنية بكل أنشطتها، ومن أهمها شركات التطوير العقاري، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا؛ من خلال دعم تلك الشراكة للموقف المالي للشركة والحفاظ على أعلى معدلات الجودة في التجمعات السكنية المتكاملة.

وأشار أبوالفتوح إلى دور البنك الأهلي في مساندة كل القطاعات الحيوية التي تمسّ متطلبات المواطن، ومن أهمها قطاع العقارات الذي يضم العديد من الأنشطة المساندة من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومي ورفع معدلات التنمية، حيث تعمل تلك الشراكة على تعظيم العوائد الاستثمارية لبنكي الأهلي ومصر.

عاكف المغربي: بنك مصر يحرص على دعم خطط الدولة بمجال التطوير العقاري

وذكر عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الشراكة تتيح تخفيف الأعباء التمويلية والالتزامات المُلقاة على عاتق الشركة العربية للمشروعات، خاصة في ضوء حرص بنك مصر على الالتزام بدعم خطط الدولة في مجال التطوير العقاري وما يثمر عنه هذا الدعم من توفير المزيد من فرص العمل، سواء المباشِرة أو غير المباشِرة، مستفيدًا من الإقبال والعائد المتنامي بكلٍّ من الرحاب ومدينتي.

وأشاد المغربي بالتعاون والتنسيق الفعّال بين فِرق العمل بالبنكين لدراسة أفضل أساليب تنفيذ الشراكة بشكل عملي ولتيسير خطوات التنفيذ المشتركة.

هشام طلعت مصطفى: الشراكة تتيح تطوير قطع أراض بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح البنكين

أشاد هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، بالدور الحيوي للقطاع المصرفي بشكل عام، ولبنكي الأهلي ومصر بصفة خاصة، في دعم القطاع العقاري؛ والذي يظهر جليًّا في الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى.

وقال إن الشراكة الاستراتيجية تتيح قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتطوير قطع الأراضي الواقعة على مساحة 341 ألف متر مربع بكلٍّ من الرحاب ومدينتي، وذلك بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة لبنكي الأهلي ومصر؛ بغرض إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تتماشى مع المخطط العام الذي تم وضعه للمدينتين.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تخدمها الخبرات الممتدّة لأكبر بنكين مصريين، وكذا لمجموعة طلعت مصطفى التي تعدّ المطوِّر العقاري الأبرز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليار جنيه وبرءوس أموال وحقوق ملكية تبلغ 31.7 مليار جنيه، كما تبلغ أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه محتلّة بذلك المرتبة الخامسة بين كبرى الشركات العقارية العربية، حسب تصنيف فوربس لعام 2020، وهي الخبرات التي تضمن لتلك الشراكة أعلى معدلات النجاح.