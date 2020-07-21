بنكا الأهلي ومصر يوقعان بروتوكولا مع «الصحة» لدعم القطاع بـ 60 مليون جنيه

وقعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر بهدف دعم القطاع الصحي وجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والذي سيساهم بشكل كبير في اجتياز مصر لتلك الأزمة، والتقليل من آثارها وتبعاتها على جميع المستويات، مشيدة بالدور الحيوي لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في تلك الأزمة وما يمثله بروتوكول التعاون من تضافر لجهود مؤسسات الدولة الحكومية ومنظمات العمل المدني لدعم متطلبات القطاع الصحي.

من جانبه صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن البنك حريص على الاستمرار في تقديم جميع أساليب الدعم للمساهمة مع أجهزة الدولة في تقليل انتشار الفيروس والتخفيف من تبعاته، ومساندة جيش مصر الأبيض في الدور التاريخي الذي يقوم به في مواجهة الفيروس وحماية أهل مصر.

وأشار إلى أن البنك كان من أوائل الجهات التي بادرت لتسخير جميع جهودها في هذا الشأن، مؤكداً أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك على عاتقه يولي اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى للقطاع الصحي الذي يواجه حالياً تحدياً كبيراً حتى تمر تلك الأزمة بسلام، ولما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوي في حياة كل مواطن مصري.

البنك الأهلي يساند قطاع الصحة بـ 750 مليون جنيه منذ بداية أزمة كورونا

وأكد عكاشة أن مساهمات البنك منذ بدء الأزمة وصلت إلى 750 مليون جنيه تم توجيهها للأغراض الصحية من خلال توفير الأجهزة الضرورية أو تجهيز أماكن للعزل الصحي أو دعم الفرق الطبية، وكذا لمساندة مختلف الفئات المتضررة من الأزمة وذلك من إجمالي مساهمات مجتمعية للبنك وصلت لثمانية مليارات جنيه في آخر ست سنوات يتم منحها في ضوء التزام البنك بمعايير واضحة ضماناً لأعلى درجات الفاعلية وتحقيق التأثير المرجو منها.

بنك مصر يوفر 600 مليون جنيه لمكافحة كورونا

من جهته أضاف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر- رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يحرص دائماً على القيام بدور رائد ومحوري في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

كما يحرص البنك دائماً على دعم جهود الدولة في جميع المجالات التنموية، خاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما، وحرص البنك منذ ظهور جائحة كورونا والتي تتطلب تضافر كافة الجهود على اختلاف أشكالها على المشاركة في التصدي للآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن مساهمات البنك في هذا الخصوص بلغت ما يزيد عن 600 مليون جنيه منذ بدأ الأزمة، وارتفعت إجمالي مساهمات البنك في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

في ذات السياق أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لدعم متطلبات القطاع الصحي بمبلغ 60 مليون جنيه.

وأشار مجاهد إلى تخصيص هذا المبلغ لشراء عدد من أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تستخدم تلك الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.