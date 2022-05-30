بنكا الأهلي ومصر يقرران طرح شهادة بعائد 14%

تتيح المنصة الإلكترونية لبوابة “المال” التفاصيل الكاملة على أسعار الشهادات الجديدة بفائدة 14% التي يقدمها بنكا الأهلي ومصر، وذلك عقب قرار لجنة الأليكو لدى البنكين اليوم بوقف شهادة 18 % اليوم.

التفاصيل الكاملة على أسعار الشهادات:

هي شهادات ادخارية تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء ، يصرف الأجل شهري وربع سنوي وتصل مدتها إلى 3 سنوات

كما تبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات



