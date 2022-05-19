بنكا الأهلي ومصر يطلقان المشروع العقاري «وصال» على طريق السويس

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم طرح مشروع عقاري تحت اسم “وصال”، ويقع في أول طريق السويس.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لجريدة “المال” أن المشروع يضم 15 ألف وحدة سكنية، ويتولى تحالف الأهلى صبور مع شركة “فوندرز” عمليات المبيعات وتطوير الخطط التسويقية الخاصة بالمشروع الجديد.

وأوضح أن مشروع “وصال” ينطلق بالتعاون مع بنك مصر فعليا الجمعة القادم.

وأضاف أن وحدات المشروع جاهزة للاستلام الفوري وينطبق عليها شروط التمويل العقاري، حيث يتم تسليمها كاملة التشطيب إلى العملاء.