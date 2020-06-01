بنكا «الأهلي» و«مصر» يدعمان مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه

وقع كل من بنكي “الأهلي المصري ومصر” بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا، بهدف دعم مستشفى المنيا الجامعي.

يوجه البنكان طبقًا للبروتوكول مبلغ 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى التي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية.

الدور المجتمعي للبنوك الحكومية

من جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي البارز لبنكي الأهلي المصري وبنك مصر في كل المجالات التنموية، خاصة في دعم مجال الصحة الذي يعد محورًا مهمًا من المحاور التي ترتكز مساهمات البنكين فيها لطبيعته الاستثنائية والحيوية.

من جانبه، صرح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلًا “إن بنك مصر يحرص دائمًا انطلاقًا من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان”.

وأشار إلى حرص البنك على دعم جهود الدولة في كل المجالات التنموية، خاصة في مجال الصحة والتعليم التي تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام.

هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/ 2018 لنحو 760 مليون جنيه وبلغت مساهماتنا نحو 2.6 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة”.

الارتقاء بمستوى الأداء بالمستشفى

فيما أشاد الدكتور مصطفى رئيس جامعة المنيا بدور كل من بنكي مصر والأهلي في دعم المستشفى؛ سعيًا للارتقاء بمستوى الأداء في المستشفى بما يؤهله لخدمة مواطني المحافظة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 6 ملايين مواطن بشكل أفضل.

كما أشار إلى أن تكاتف كافة الجهود سواء على المستوى العام، الخاص، أو على مستوى العمل الأهلي مع جهود الدولة التنموية سوف تعظم من المنافع التي تعود على المواطنين.