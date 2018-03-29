بنكا الأهلى ومصر يوضحان حقيقة وقف شهادة الـ 17%

عقب قرار السياسة النقدية



محمد سالم



نفت قيادات بنكى الأهلى ومصر وقف العمل بشهادة الإدخار أجل عام التى تمنح عائد مرتفع بحدود 17% وذلك عقب قيام لجنة السياسة النقدية بخفض عائد الكوريدور 100 نقطة أساس منذ قليل.



قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر لـ”المال” أن العمل بالشهادة مستمر لحين إشعار آخر ، مشيرا إلى خضوعها بجانب أوعية البنك الأخرى للدراسة من جانب لجنة الأليكو بالبنك للوقوف على الإجراء المناسب للتفاعل مع اتجاهات السياسة النقدية عقب قرار اللجنة الصادر اليوم الخميس.



فيما لم يستبعد يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى وقف العمل بالشهادة التى أطلقها البنكان قبل شهر ونصف عقب الغاء شهادة أخرى كانت تمنح فائدة 20%قائلا: “نتجه نحو إلغاء الشهادة الجديدة لكن لم نقرر بعد” ، مشيرا إلى أن الأمر برمته يخضع للدراسة حاليا.