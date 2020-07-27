بنكا الأهلى وقطر الوطنى يقودان ترتيب قرض معبرى لشركة يونيفرسال

نجح بنكا الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى الأهلى فى تكوين تحالف مصرفي لتوقيع عقد تمويل معبرى مشترك مع شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية بهدف توفير رأس مال عامل للشركة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الصناعى.

وقع عقد التمويل شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، ممثلا عن البنك الأهلى المصرى بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق للتمويل، وبهاء الشافعى رئيس قطاع الائتمان والاستثمار عن بنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل التمويل ومرتب رئيسي أولي ومسوق للتمويل، والمهندس يسري قطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يونيفيرسال.

يأتي هذا التحالف تماشيا مع الدور الرائد الذي يضطلع به كل من البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطني الأهلي تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، خاصة في ضوء التحديات والظروف الحالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، كما يأتي لاستهداف تدعيم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها وخططها الاستثمارية.

كما يستهدف بشكل أساسي الإبقاء على العمالة الموجودة بالشركة وعدم تأثرها بتلك التبعات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا في العالم بأكمله، وايماناً من البنكين بأهمية القطاع الصناعي والزراعي في دفع الاقتصاد المصرى والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، كما يؤكد التحالف على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في الحفاظ على عجلة الإنتاج وعلى قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال لخدمة ودعم الصناعة المصرية.