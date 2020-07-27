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بنكا الأهلى وقطر الوطنى يقودان ترتيب قرض معبرى لشركة يونيفرسال

فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة
سيد بدر 3:56 م, الأثنين, 27 يوليو 20 3:56 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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نجح بنكا الأهلى المصرى وبنك قطر الوطنى الأهلى فى تكوين تحالف مصرفي لتوقيع عقد تمويل معبرى مشترك مع شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية بهدف توفير رأس مال عامل للشركة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الصناعى.

وقع عقد التمويل شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، ممثلا عن البنك الأهلى المصرى بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق للتمويل، وبهاء الشافعى رئيس قطاع الائتمان والاستثمار عن بنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل التمويل ومرتب رئيسي أولي ومسوق للتمويل، والمهندس يسري قطب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يونيفيرسال.

  يأتي هذا التحالف تماشيا مع الدور الرائد الذي يضطلع به كل من البنك الأهلى المصرى وبنك قطر الوطني الأهلي تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، خاصة في ضوء التحديات والظروف الحالية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، كما يأتي لاستهداف تدعيم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء الملقاة على الشركات الصناعية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها وخططها الاستثمارية.

كما يستهدف بشكل أساسي الإبقاء على العمالة الموجودة بالشركة وعدم تأثرها بتلك التبعات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا في العالم بأكمله، وايماناً من البنكين بأهمية القطاع الصناعي والزراعي في دفع الاقتصاد المصرى والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، كما يؤكد التحالف على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في الحفاظ على عجلة الإنتاج وعلى قدرة البنوك على تحقيق التكامل الفعال لخدمة ودعم الصناعة المصرية.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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