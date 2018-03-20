بنكان يفاوضان جهاز المشروعات للمساهمة فى شركة المتناهى الصغر

أحمد الدسوقى قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن بنكان يفاوضان الجهاز للمساهمة فى شركة المتناهى الصغر، التى يؤسسها الأخير للعمل فى هذا القطاع.وأشارت جامع، فى تصريحات لـ"المال"، على هامش توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع البنك الأهلى، اليوم

أحمد الدسوقى

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن بنكان يفاوضان الجهاز للمساهمة فى شركة المتناهى الصغر، التى يؤسسها الأخير للعمل فى هذا القطاع.

وأشارت جامع، فى تصريحات لـ”المال”، على هامش توقيع عقد بقيمة 400 مليون جنيه مع البنك الأهلى، اليوم الثلاثاء، إلى أن بنك التنمية الصناعية والعمال أحد البنوك، فى حين رفضت الإفصاح عن الآخر.

وقالت إن الدراسات مازالت مستمرة عن السوق بهدف تأسيس هذه الشركة، التى تكون ذراع الجهاز فى هذا القطاع المربح -على حد قولها.

ونفت تأثير الشركة الجديدة على تمويلات الجهاز التى يضخها للمشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أنه يمتلك حصصًا فى عدد من الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر أبرزها ريفى.

ولفتت إلى أن الجهاز لم يستقر بعد على رأسمال الشركة الجديدة، ولا على مساهميها لكنها أكدت أن الجهاز لن يؤسسها بمفرده.

ويضم قطاع التمويل متناهى الصغر 6 شركات، إضافة إلى أكثر من 850 جمعية متناهية الصغر.