بنظام تقسيط يصل إلى 7 سنوات.. تعرف على أنظمة سداد وحدات مشروع داره

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن فتح باب الحجز في وحدات مشروع داره، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، اعتبارًا من يوم الأحد 18 ديسمبر الحالي وحتى الخميس 12 يناير 2023، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ومن خلال الموقع الالكتروني للبنك.

وأوضح “صديق”، أن هناك 3 أنظمة مختلفة للتقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات، إذ يتم في البداية سداد مبلغ “جدية حجز”، وبعد إتمام الحجز يسدد ما نسبته 15% من ثمن الوحدة، ثم في خلال سنة من إتمام الحجز، سداد 15% من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية.

وأضاف أنه عند الاستلام سيتم سداد دفعة استلام تبدأ من 10% في بعض المشروعات، وتصل إلى 15% و20% في مشروعات أخرى، كما هو موضح بالتفصيل بكراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، بالإضافة إلى سداد “وديعة الصيانة”.

وأشار صديق إلى أن الوحدات المطروحة تمثل 5% فقط من إجمالي المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره”، وهي موزعة كالتالي: 88 وحدة بمنطقة “أرض الراهب” بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و 60 وحدة بشارع “الجيش” بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، و360 وحدة بمنطقة “تقسيم السلام” بمدينة قنا بمحافظة قنا، و72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، و96 وحدة بغرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا، و160 وحدة بمنطقة “الحواتم” بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، و192 وحدة بالمنطقة الثانية بحي “عتاقة” بمدينة السويس بمحافظة السويس، و176 وحدة بمنطقة جنوب الجامعة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، و80 وحدة بجنوب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بإجمالي 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع”داره”، الذي يضم 230 قطعة أرض على مساحة 15 ألف فدان، ويتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأكد “صديق”، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع، تتمتع بأفضل المواصفات، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتطوير العمراني والتي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى خلال السنوات الماضية.

وذكر أنه تقرر طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره” في 9 محافظات، هي: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط بإجمالي 1284 وحدة، وذلك بمساحات متنوعة تتراوح من 90 إلى 127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري، موضحاً أن بنك التعمير والإسكان سيتولى عملية حجز الوحدات وفقًا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك.

من جانبه، قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، إن البنك أنهى استعداداته لفتح باب الحجز ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره”، والذي وصفه بأنه سيسهم في تحقيق نقلة حضرية في مستويات الإسكان بالمحافظات، لما يتمتع به من أفضل المواصفات والتشطيبات بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الحضرية، أتاح للمتقدمين عدة بدائل لتقسيط ثمن الوحدات لاختيار الأنسب من بينها، وبما يلبي احتياجات كل الشرائح المستهدفة بالمشروع.

كما أعرب “غانم”، عن سعادته بالشراكة مع صندوق التنمية الحضرية لإتمام عملية حجز وتخصيص الوحدات، مؤكدًا أن خبرة البنك الممتدة لنحو 40 عامًا في مجال التنمية العمرانية ستساعد في تحقيق مستهدفات الصندوق لمد مظلة الإسكان المتميز إلى المدن الكبرى وعواصم المحافظات المصرية.