«بنظام تعليمي ثنائي فرنسي إنجليزي».. «open sky» الدولية تفتتح أولى مدارسها في مصر

أعلنت مجموعة open sky الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، عن افتتاح أولى مدارسها في القاهرة بحي مصر الجديدة.

وتقدم مدرسة open sky مناهجها التعليمية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، إضافة لتقديم مستوى رفيع لتعليم اللغة العربية لجميع الطلبة.

ونظمت open sky، اليوم، حلقة نقاشية افتراضية، عبر تطبيق zoom، للإعلان عن افتتاح أولى مدارسها.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وستيفان روماتيتوالسفير الفرنسي في مصر، وكريم ويصا المدير التنفيذي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر، وايمانويل فياض الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمدارس أوبن سكاي الدولية.

وتستقبل أولى مدارس open sky، الدولية 180 طالبًا في مرحلتي ما قبل رياض الأطفال والابتدائي، اعتبارًا من سبتمبر 2021، كما تخطط المجموعة لافتتاح 10 مدارس أخرى حتى 2025 في مصر.

وقال ايمانويل فياض الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمدارس open sky الدولية، إن المدرسة تسعى لتأهيل الطلاب للنجاح والتفوق في حياتهم وسط عالم يتسم بتعدد الثقافات والتنافسية العالية والتغير المذهل باستمرار.

ولفت الي أن نظام التعليم الثنائي باللغتين الفرنسية والإنجليزية يعد واحدًا من أهم المحفزات الاستراتيجية لدعم أعلى مستويات التفوق الأكاديمي للجيل الجديد من قادة المستقبل في مصر، بما يتيح لهم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المهارات التي اكتسبوها في البيئة المفتوحة التي نعيش فيها، والتي تتميز بهيمنة ثقافة العولمة”

واستكمل إنّ نظام التعليم ثنائي اللغة الذي تقدمه مدارس open sky الدولية، يمثل حلًا تعليميًا مزدوجًا يلبي التوقعات التالية: تنمية مهارات اللغة الإنجليزية التي تمثل لغة المستقبل المهني للطلبة، وتنمية مهارات اللغة الفرنسية بثرائها الثقافي والقيم التي تميزها، فضلا عن تنمية مهارات اللغة العربية للوصول إلى فهم أعمق للجذور الثقافية التي ينتمي إليها الطلبة المصريون، وهو ما يمنح الطلبة مدى أوسع من الإمكانيات خلال مسيرتهم المستقبلية الناجحة.

وأضاف فياض أن اللغة تعد واحدة من أهم أدوات إثراء وبناء الثقافة الشخصية، فالدول المتحدثة بالإنجليزية تتميز بلغتها وثقافتها المشتركة، أما التحدث بالفرنسية والشغف بفرنسا وأدباءها العظام فتمثل الروابط التي توحدنا جميعًا في أوبن سكاي الدولية.

ولفت إلى أن open sky، تطبق منهجًا تربويًا متكاملًا يتيح للطلبة اكتساب واتقان المهارات اللغوية التي تتيح لهم التعبير عن آرائهم ومشاعرهم وأفكارهم.

واستكمل ان open sky، ستقوم بتدريس مناهج تعليمية طبقًا لأعلى المعايير العالمية للتعليم، كما تعتمد على المناهج البريطانية والأسترالية والسنغافورية والفرنسية، مع دمج أفضل الممارسات التعليمية المطبقة في العديد من دول العالم، بما يتيح للطلبة تحقيق أقصى استفادة من مزايا التعليم الدولي.

جدير بالذكر أن open sky ، هي مجموعة مدارس دولية قام بتأسيسها ايمانويل وروز فياض عام 2012، وفي يناير 2017 حصلت open sky على “جائزة الفرانكفونية” من قناة TV5 Monde الفرنسية الدولية.