بنظام الطلبات الخاصة IFG تفتح باب الحجز على زوتي T600

أحمد شوقي فتحت شركة IFG للتجارة وكيل زوتي الصينية باب الحجز على طراز T600 على أن يتم توريد السيارة للسوق المحلية بنظام الطلبات الخاصة وفق قوائم الحجز. وأوضح مصدر بالشركة أن نظام الطلبات الخاصة يشمل 3 فئات من السيارة وهي…

أحمد شوقي

فتحت شركة IFG للتجارة وكيل زوتي الصينية باب الحجز على طراز T600 على أن يتم توريد السيارة للسوق المحلية بنظام الطلبات الخاصة وفق قوائم الحجز.

وأوضح مصدر بالشركة أن نظام الطلبات الخاصة يشمل 3 فئات من السيارة وهي فئة الـ FLAGSHIP التي تمثل أعلى فئة من T600 ويبلغ سعرها 390 ألف جنيه، بالإضافة إلى الفئتين الأولى من السيارة LUXURY والثانية EXCLUSIVE؛ موضحا أن سعر هاتين الفئتين غير محدد ويتم الاتفاق عليه مع العميل وقت الحجز.

وأضاف المصدر أن الفئة الثالثة متوفرة بالمعارض وهي فئة الـ ROYAL والتي يبلغ سعرها 330 ألف جنيه؛ مشيرا إلى أن توقيات التسليم والتفاصيل الخاصة بنظم الدفع يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد.

وكانت IFG قد كشفت رسميًا عن طرازات زوتي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي؛ معلنة إمكانية التسليم الفوري لكافة الطرازات باستثناء T600 لعدم وصول الدفعة الأولى منها إلى مصر.

ولفت المصدر إلى أن كافة سيارات زوتي الأخرى متاحة بالمعارض حاليا موضحا أنه تتوفر 3 فئات من زوتي SR7 وهي فئة الـ FLAGSHIP بسعر 379.7 ألف جنيه وفئة الـ ROYAL بسعر 349.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى فئة الـ LUXURY بسعر 319.9 ألف جنيه.

وأوضح أنه تتوفر من زوتي SR9 فئة واحدة بسعر 729.9 ألف جنيه؛ بالإضافة إلى سيارة مانيوال وهي زوتي 100 بسعر 124.9 ألف جنيه؛ كما يتوافر بالمعارض سيارة نقل البضائع زوتي فان بسعر 121.9 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن الشركة تتيح سداد قيمة السيارات بـ 3 أنظمة الأول الدفع الفوري، وكذلك التقسيط من خلال البنوك أو التقسيط المباشر من خلال الشركة.

وتابع ” أي إف جي تخاطب بهذه المجموعة من الطرازات غالبية شرائح العملاء بداية من الفئة محدودة الدخل من خلال زوتي 100 وصولًا للفئة مرتفعة الدخل الراغبة في شراء سيارة فاخرة لكن إمكاناتها لا تسمح حيث تتيح الشركة لهذه المجموعة السيارة زوتي SR9 التي توفر إمكانات السيارات الفاخرة بأسعار أقل”.