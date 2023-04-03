بنظام الشراكة.. «هيئة المجتمعات» تطرح قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في الشيخ زايد

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة الشيخ زايد للبيع بنظام الشراكة بين المطور العقاري والهيئة.

وتعد هذه أول مرة خلال 2023 التي تطرح فيها الهيئة قطع أرض للبيع بنظام الحصة العينية والنقدية بينها وبين المطور العقاري الراغب في الشراء.

وتقع قطعة الأرض على مساحة 227 فدانا تقريبا، في منطقة مميزة إذ يحدها شمالا محور الضبعة، وغربا الدائري الأوسطي.

ويبلغ سعر المتر نحو 3500 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 3.3 مليار جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل في ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، فيما لا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، والنسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع المسموح به للعمارات يتكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تتراوح من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة، والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

وأن يتكون الارتفاع المسموح به من أرضي ودورين متكررين لجميع الأنشطة عدا الحضانة، فتتكون من دور أرضي ودور أول فقط.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال 6 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

وسمحت الهيئة للمطور بتطبيق قاعدة «الحجوم» فى تنفيذ الوحدات ومكونات المشروع المرتقب على الأرض، إلى جانب عمل مختلف الأنشطة من السكنى إلى التجارى والخدمى.

وقاعدة الحجوم هى آلية يتم الاعتماد عليها فى الهيئة لتحديد معامل الاستغلال والإشغال فى المشروعات، من خلال ضرب النسبة البنائية بالأرض فى الارتفاعات المقررة بالمشروع

جدير بالذكر أن الهيئة طرحت حوالى 4 قطع أراض بنظام الشراكة بينها وبين المطور العقارى خلال 2022، وذلك فى 4 مدن مختلفة، وهى أكتوبر الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، وامتدادها ورأس البر، بمساحات مختلفة ما بين 42 إلى 76 فدانا.

وبحسب بيان سابق من وزارة الإسكان، يوجد نحو 18 مشروعًا قائمًا بنظام المشاركة بين الهيئة والمطورين العقاريين على مساحة 24 ألف فدان، يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالى استثمارات تبلغ تريليون جنيه، توفر حوالى 1.2 مليون فرصة عمل