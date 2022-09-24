بنظام «التايم شير».. ضبط شركات سياحية تنصب على المواطنين بالقاهرة والجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمةعن تورط بعض شركات السياحة غير المرخصة في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال زعم شراء برامج سياحية داخلية ما يعرف بنظام “التايم شير” على خلاف الحقيقة، والإيقاع بضحاياهم من خلال إيهامهم بفوزهم بجوائز مالية وعينية والتوجه لمقر الشركة لاستلامها.

وأضافت التحريات أنه عقب ذلك يتم تسليمهم هدايا رخيصة الثمن وإقناعهم بطرق إحتيالية شراء ليالي سياحية بنظام “التايم شير”، والتوقيع على عقود مقابل سداد مبالغ مالية كمقدم حجز، والباقي على أقساط شهرية لمشروعات وهمية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد شركتين بنطاق محافظتي القاهرة، الجيزة من القائمين على ذلك النشاط، وأمكن ضبط القائمين على إدارتهما على النحو التالي:

ضبط مدير شركة للتنمية وإدارة المشروعات “له معلومات جنائية”، بسبب إنشاء شركة “بدون ترخيص” كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه.

وبالاستدلال على إحدى ضحاياه سيدة -مقيمة بالجيزة- وبسؤالها قررت تعرضها لواقعة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي منها، كمقدم حجز لشراء ليالى سياحية بإحدى القرى السياحية على خلاف الحقيقة.

وضبط شخص أنشأ شركة “بدون ترخيص” كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنه من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وعثر بحوزتهم على 36 عقد بيع حصص عقارية بنظام “التايم شير”، مطبوعات دعائية، 4 أكلاشيهات باسم الشركتان، كوبونات المسابقات الوهمية، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.