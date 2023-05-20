بنظام البيع التشاركي.. «VAI» العقارية تطلق المرحلة الثانية من مشروع «4TI» العاصمة الإدارية

قال شهاب المحضي، الرئيس التنفيذي لشركة « VAI DEVELOPMENTS » إن التطورات المتلاحقة في السوق العقارية وارتفاع أسعار العقارات تفرض على الشركات تقديم حلول غير تقليدية ومرنة تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، مع التزام الشركة ومصداقيتها في مواعيد التسليم.

وأضاف أن الشركة ابتكرت نظام سداد غير تقليدي ومتميز في المرحلة الأخيرة بمشروع 4T1، والتي ستتناسب مع العملاء المستهدفين وستمكنهم من الاستثمار مهما كان حجم السيولة المتاحة لديهم.

تفاصيل العرض

تقدم الشركة وحدات بمفهوم نظام البيع التشاركي، وهي فكرة قائمة على مشاركة أكثر من عميل في نفس الوحدة، وذلك بعقود منفصلة وبحد أقصى 4 عملاء في الوحدة الواحدة، بحيث يمكن لعميلين أو ثلاثة أو 4 المشاركة في شراء نفس الوحدة.

أنظمة سداد مرنة ومتنوعة

وأوضح أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة ومرنة تتناسب مع العملاء المستهدفين، مع إمكانية سداد العميل لدفعة مقدمة مع سداد القسط الأول عقب الاستلام

لافتا إلى أنه مع وجود أفراد من مصر ومن كافة دول العالم ومستثمرين مترددين على العاصمة الإدارية، فإن هناك احتياجا حقيقيا للوحدات الفندقية التي يتم الإقامة بها خلال فترة التواجد بالعاصمة الإدارية، كما أن الوحدات الفندقية تعد استثمارًا مميزًا للعملاء الراغبين في تحقيق عائد استثماري على وحداتهم.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة بالمشروع تأتي في موقع متميز وتضم الوحدات في الطوابق السابع والثامن والتاسع والعاشر به، وهي وحدات فندقية كاملة الفرش والتشطيب، وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة 2800 متر مربع، وتضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 60 وحتى 190 مترًا مربعًا.

عابدين: انتقال الحكومة للعاصمة يسهم في رفع نسبة الإشغالات بالمدينة

وأكد محمود عابدين، العضو المنتدب لشركة VAI DEVELOPMENTS ، أن انتقال الحكومة بكامل وزاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة يساهم في ارتفاع نسبة الإشغالات بالمدينة، ووجود احتياج لتوافر الخدمات المختلفة التي يحتاجها قاطنو العاصمة الإدارية والمترددون عليها، لافتا إلى أن المدينة أصبحت واقعًا حقيقيًا وبها حجم إنجاز قوي وحياة تدريجية تزداد يوميًا.

وأضاف أن المشروع يتضمن خدمات متنوعة تقدم تجربة فريدة للمستفيدين بالوحدات، حيث تضم ناديا صحيا، ومقاهي ومطاعم، وغرف اجتماعات، وخدمة غرف، ومحال تجارية وخدمة النظافة، وخدمات الاستقبال والإرشاد، وهو ما يضمن إقامة مميزة لمستخدمي الوحدات أو المستفيدين بها.

وتابع أن مشروع 4T1 هو ثاني مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 2600 م2 في منطقة الداون تاون، بجانب محطة المونوريل الرئيسية وعلى بعد دقائق من مسجد مصر وسوق الذهب وشركات البترول والأدوية، وهو مشروع تجاري إداري، وتعاقدت الشركة مع “أرابيلا بلازا” لتشغيل الجزء التجاري بالمشروع.

موقع مميز

وأشار إلى أن المشروع يضم جزءًا فندقيًا تتولى العلامة التجارية “كونكورد السلام” إدارته، وتم بدء أعمال الحفر بالمشروع، حيث انتهت الشركة من الحصول على جزء كبير من التراخيص اللازمة للعمل على أن يتم استيفاؤها بالكامل قريبًا، ونظرا لحرص الشركة على سرعة التنفيذ فإنها بدأت أعمال الحفر بالمشروع، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي بمجرد الحصول على التراخيص بالكامل.

وأوضح أن 4T1 سيتم تسليمه خلال 3 سنوات ونصف السنة، وتم التعاقد مع مكتب DMA أحد أكبر المكاتب الاستشارية الهندسية وذلك ليكون استشاريًا هندسيًا للمشروع، حيث تعمل الشركة بكامل جهودها للإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد للعملاء.