«بنطاق المتحف الكبير».. رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، وذلك عقب جولته بالمتحف المصري الكبير اليوم.

وتفقد رئيس الوزراء المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير، وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وفي محطة الرماية 35.6%.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال إعادة الشىء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وتم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيداً لإفتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير النقل أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 39 محطة ( 37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية ‏(المقاولون العرب – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط في منطقة مصر القديمة.

وتابع الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي منها بنسبة 23.5% ويجري حالياً تجميع وتجهيز 4 ماكينات حفر نفقي، لافتا إلى أنه تم نزول ماكينتين من بئر النزول قريباً من محطة حدائق الأشجار، وجار تجهيز ماكينتين للنزول من محطة الأهرامات، وتم تصنيع الحلقات الخرسانية للنفق؛ تمهيداً للبدء في أعمال الحفر النفقي.

وقال وزير النقل، إن الخط الرابع لمترو الأنفاق يعتبر أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

وذكر أنه من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، والمرحلة الأولى منه تحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة مجرى العيون.

وأضاف وزير النقل أيضا أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية يجري حالياً دراسة مد الخط جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، ويجري أيضاً التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.