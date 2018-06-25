بنشمارك تفاوض الإنتاج الحربى والقابضة الكيماوية لإنشاء مصنع أمونيا بالسويس

كتب - مصطفى طلعت:تقدمت شركة «بنشمارك باور إنترناشيونال« لإنتاج الطاقة، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، بعرض إلى الحكومة للمشاركة فى مشروع ضخم لإنتاج الأمونيا بمدينة السويس.وأكدت مصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه جار التفاوض بين أطراف المشروع الجديد، مشيرة إلى أن و



كتب – مصطفى طلعت:

تقدمت شركة «بنشمارك باور إنترناشيونال« لإنتاج الطاقة، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، بعرض إلى الحكومة للمشاركة فى مشروع ضخم لإنتاج الأمونيا بمدينة السويس.

وأكدت مصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه جار التفاوض بين أطراف المشروع الجديد، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستشاركان فيه، فى حين لم تتحدد نسب كل طرف حتى الآن أوالتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأوضحت أن المصنع الجديد يستهدف إنتاج 1200 طن من الأمونيا يوميًا، ويقام على 328 ألف متر على أرض مملوكة لشركة النصر للأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية.

ولفتت إلى أنه جار التفاوض لتحديد نسب الملكية فى المشروع حاليا، مؤكدة أن التصور المبدئى يتضمن مساهمة القابضة الكيماوية بالأرض.

وأكدت المصادر أن عدة شركات أخرى طلبت المساهمة فى المشروع، ويتم حاليًا دراسة ملاءتها المالية وقدرتها على تنفيذه.

وكشفت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووزارة الإنتاج الحربى، تدرسان أيضا تدشين مجمع للبتروكيماويات على أرض بمساحة مليون متر مربع بالسويس.

وكان د.محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد وقع فى وقت سابق، بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى، و«بنشمارك باور إنترناشونال».

ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، ومحطات تحلية مياه البحر، على أن تتم الاستفادة بخبرة «بنشمارك» بإمداد الهيئة بالمعلومات الفنية عن هذه المجالات.

وتعمل «بنشمارك» التى تأسست فى 2007، كمطور لمشروعات الطاقة والأمونيا وتحلية المياه فى مصر وبعض البلدان الأفريقية وشمال أفريقيا، ومقرها الرئيسى فى مصر ولديها مكتب تمثيل فى نيجيريا، وتشارك فى مشروعات مع الحكومة لإنتاج الكهرباء بقنا والبحر الأحمر وكفر الشيخ.