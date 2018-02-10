بنس: واشنطن وطوكيو وسول متفقون على عزل كوريا الشمالية

متابعات قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم السبت إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان متفقة تماما على عزل كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية في أعقاب مباحثات جرت على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.وقال بنس للصحفيين في الطائرة في ر

متابعات

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم السبت إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان متفقة تماما على عزل كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية في أعقاب مباحثات جرت على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال بنس للصحفيين في الطائرة في رحلة العودة للولايات المتحدة بعد زيارته لكوريا الجنوبية التي تقام فيها الدورة الأولمبية ”ليس هناك خلاف بين الولايات المتحدة وكوريا (الجنوبية) واليابان بشأن ضرورة مواصلة عزل كوريا الشمالية اقتصاديا ودبلوماسيا إلى أن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية “.

