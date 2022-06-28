بنسب 33.3% و13.3%.. ارتفاع أسعار الزلط والرمل خلال يونيو

أصدر قطاع الإدارة المركزية، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو لعام 2022. وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض مواد أخرى خلال شهر يونيو، مقارنة بالعام السابق 2021.

وعلى صعيد المقارنة بشهر مايو الماضي، أكدت النشرة أنه لم تظهر تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو، مقارنة بالشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند المستويات نفسها.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي، مع مقارنتها بنظيراتها فى العامين الحالي والسابق، وفقًا لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

ثبات أسعار الرمل

منذ بداية عام 2022، لم تتغير أسعار الرمل والزلط على مدار الشهور الستة الأولى، سواء بالزيادة أو النقصان، حيث خيّم الاستقرار عليها.

وارتفعت أسعار الرمل الحرش بمقدار 13.3% لتسجل 85 جنيهًا للمتر المكعب، مقارنة مع 75 جنيهًا لنفس الفترة المقارنة من عام 2021.

كذلك قفزت أسعار الرمل الناعم لتبلغ 75 جنيهًا للمتر المكعب إبان يونيو، وبنسبة ارتفاع تصل لـ7.1%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ارتفاع سعر الزلط

وصعد سعر الزلط المخصوص بنسبة 33.3%، ليسجل 200 جنيه للمتر المكعب، خلال يونيو، مقارنة بسعر 150 جنيهًا خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق، من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان، بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة، والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء؛ كي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعدّ تلك الأسعار أسعارًا استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار بعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها،

مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمَدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.