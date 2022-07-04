بنسب وصلت إلى 28%.. 5 أسهم تحقق أعلى تراجعات في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم في البورصة المصرية أعلى هبوط بنهاية تعاملا اليوم والتي شهدت فيها السوق أداءً سلبيا على كافة الأصعدة، بين تراجعا جماعيا للمؤشرات، وتراوح تحركات أسهم السوق بين الثبات والهبوط باستثناء 10 أسهم فقط نجحت في النجاة وتحقيق ارتفاعات.

وتصدر الهبوط اليوم حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 29.7% مغلقا عند 0.660 جنيه، ثم حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 22.73% مغلقا عند 0.017 جنيه، وثالثا جاء ابن سينا فارما بنسبة 15.36%، مغلقا عند 1.190 جنيه.

ورابعا جاء أودن للاستثمارات المالية بنسبة 14.84% مغلقا عند 0.683 جنيه، وخامسا جاء بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 10.74% مغلقا عند 4.320 جنيه.

واكتست مؤشرات البورصة المصرية باللون الأحمر بنهاية تعاملات اليوم مع تراجع جماعي بنسب تراوحت بين 2.5 و 3.5% نتيجة هبوط لكل أسهم المؤشر الثلاثيني بضغط مبيعات أجنبية قوية، قابلها غياب للقوى الشرائية ما انعكس على خسائر رأس المال السوقي.

وتكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية 15.3 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 593.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 608.5 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وتراجعت المؤشرات جماعيا وكانت الخسارة الأكبر من نصيب المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 3.59% إلى مستوى 8686 نقطة، بضغط من اللاعب الأساسي بين أسهمه وهو البنك التجاري الدولي الذي هبط 4.66% نتيجة مبيعات قوية عليه ليغلق عند 34.75 جنيه.

كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 2.57% إلى مستوى 1656 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.89% إلى مستوى 2435 نقطة.

وشهدت أسهم السوق أداءً مخزيا لتتراوح تحركاتها بين الثبات بواقع 74 سهم، والهبوط 99 سهم.وجاءت التداولات على الأسهم بقيم متواضعة بلغت 639.5 مليون جنيه فقط، من خلال التعامل على أسهم 183 شركة.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي 46.2 مليون جنيه، بنسبة 11.24% من التعاملات، بينما اتجه العرب والمستثمرون المحليون للشراء بصافي 1.4 مليون جنيه، و44.8 مليون جنيه على الترتيب.