بنسب وصلت إلى 20%.. مجموعة أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فيما سجلت مجموعة من أسهم السوق أعلى ارتفاعات تراوحت بين نحو 20% و7%.

وتصدرت الأسهم الصاعدة اليوم العامة لصناعة الورق- راكتا، بنسبة 19.81% مغلقًا عند مستوى 10.100 جنيه، تلاه سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 12%، مغلقًا عند مستوى 6.440 جنيه.

وثالثًا جاء سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 10.41%، مغلقًا عند 5.620 جنيه، ورابعًا جاء سهم آرابيا انفستمنتس بنسبة 9.32% مغلقًا عند مستوى 0.387 جنيه، وأخيرًا جاء أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 7.42% مغلقًا عند 0.333 جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي egx30 تعاملاته اليوم متراجعًا بنسبة 0.72% مغلقًا عند 9843 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx70 بنحو 1%، مغلقًا عند مستوى 2150 نقطة،

كما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا egx100 بنسبة 0.53%، مغلقًا عند مستوى 3064 نقطة.