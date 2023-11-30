بنسب نمو 15%.. مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تسجل 6.9 ألف مركبة خلال أكتوبر الماضى

ارتفعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال أكتوبر الماضى، بنسبة 15% لتسجل 6 آلاف و970 وحدة، مقارنة بنحو 6 آلاف و77 وحدة فى الشهر نفسه من العام السابق.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تصدر «نيسان» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال أكتوبر الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 23% بإجمالى نحو 1604 مركبات.

وحلّت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 978 مركبة، تلتها «إم جي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11% بنحو 794 وحدة.

وجاءت «كيا» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 9% بواقع 600 وحدة، أعقبتها «هيونداي» في المركز الخامس بحصة قدرها 8% بإجمالى نحو 556 مركبة.

وحصدت «ستروين» المرتبة السادسة بحصة سوقية 6% بإجمالى 450 مركبة، تلتها «تويوتا» في المركز السابع بنسبة 6% محققة بيع 412 وحدة.

وتمركزت «بي واي دي» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4% مسجلة نحو 257 سيارة، أعقبتها «جيلي» في المركز التاسع بنسبة 4% بواقع 249 مركبة.

واقتنصت «سوزوكي» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 3% مسجلة نحو 220 سيارة خلال أكتوبر الماضى.