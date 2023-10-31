بنسب نمو 124.4%.. واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 209.7 مليون دولار خلال أغسطس

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نمو قيمة واردات مصر من السيارات خلال أغسطس الماضي، بنسبة 124.4% لتسجل 209 ملايين و798 ألف دولار، مقابل 93 مليون و491 ألف دولار في الشهر نفسه من العام السابق.

كما ارتفعت واردات الأتوبيسات بنسبة 93.5% إلى مليون و45 ألف دولار خلال الشهر ذاته، مقارنة بنحو 540 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

في المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 32.5% لتسجل 16 مليونا و336 ألف دولار، مقارنة بنحو 24 مليونًا و204 آلاف.

وسجلت واردات المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة انخفاضًا بنسبة 74% لتصل إلى 2 مليون و554 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و6 آلاف.

واردات مصر من سيارات الركوب تهبط 23% خلال أول 8 أشهر من 2023

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من السيارات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 23% لتسجل مليار و 144 مليونا و665 ألف دولار، مقابل مليار و 487 مليونا و519 ألف دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفضت واردات السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 58.4% لتصل إلى 117 مليونًا و646 ألف دولار، مقارنة بنحو 282 مليونا و904 آلاف.

وهبطت واردات السيارات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 65.8% لتصل إلى 36 مليونًا و614 ألف دولار، مقابل 107 ملايين و239 ألف.

في المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 49.5% لتسجل 8 ملايين و329 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 5 ملايين و558 ألف دولار في فترة المقارنة نفسها.