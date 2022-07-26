بنسب تراوحت بين 18 و6%.. 5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم أعلى ارتفاع بنسب تراوحت 18% و6%؛ بدعم الاتجاه العام للسوق.

واتجهت مؤشرات السوق نحو الصعود بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم بنسب تجاوزت الـ1%، حيث ارتفع “EGX30” بنسبة 1.22%، مغلقًا عند مستوى 9350 نقطة، ومؤشر “EGX70” بنسبة 1.16%، مغلقًا عند 1845 نقطة، ومؤشر “EGX100” بنسبة 1.2%، مغلقًا عند 2704 نقاط.

وتصدَّر الأسهم الأعلى ارتفاعًا أجواء للصناعات الغذائية- مصر، بنسبة 18.21%، مغلقًا عند 17.530 جنيه، تلاه الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 12.53%، مغلقًا عند 5.300 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 10.17%، مغلقًا عند 0.964 جنيه.

وجاء رابعًا في الارتفاعات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 6.93% مغلقًا عند 29.300 جنيه، ثم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 6.27%، مغلقًا عند 1.203 جنيه.