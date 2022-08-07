بنسب تراوحت بين 18 و20%.. 5 أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت البورصة المصرية بنهاية جلسة صاعدة اليوم حزمة من الأسهم أعلى ارتفاعات، لتسير مع الاتجاه العام للسوق، بنسب تراوحت بين 20 و18%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 20%، مغلقًا عند مستوى 1.46 جنيه، تلاه مباشرة سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 20% أيضا مغلقا عند 1.19 جنيه.

وثالثا جاء سهم ليسيكو مصر بنسبة 19.84%، مغلقا عند 6.10 جنيه، ثم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 19.36% مغلقا عند 6.72 جنيه، وخامسا جاء شمال الصعيد للتنمية “نيوداب” بنسبة 18.11% مغلقا عند 1.76 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 تعاملات اليوم مرتفعا 0.8% مغلقا عند 10123 نقطة، مؤشر egx70 بنسبة 4.08%، مغلقا عند مستوى 1989 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.1% مغلقًا عند مستوى 2924 نقطة.

وشهدت مجموعة من الأسهم ثباتا اليوم جاء من بينها مصر لصناعة الكيماويات مغلقا عند 10.30 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 89.8 جنيه، ثم الدلتا للتأمين عند 14 جنيه، والصناعات الغذائية العربية “دومتي”عند 4.76 جنيه، وبنك قطر الوطني عند 16 جنيه.