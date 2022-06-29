بنسب تراوحت بين 15 ونحو 5%.. 5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية، والصناعة، والإنشاءات بنهاية تعاملات اليوم أعلى تراجعات بنسب تراوحت بين 15 ونحو 5% لتعكس الاتجاه العام للسوق.

وتصدّر القائمة سهم العروبة للسمسرة متراجعًا نحو 15% مغلقًا عند 1.004 جنيه، تلاه سهم مينا فارم للأدوية بنسبة 10.64% مغلقًا عند 134 جنيه، ثم العز الدخيلة للصلب متراجعًا 9.78% مغلقًا عند 505.220 جنيه.

ورابعًا جاء سهم حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر1 متراجعًا 6.54% مغلقًا عند 1.187 جنيه، وأخيرًا جاء الصناعات الهندسية المعمارية– أيكون بنسبة 4.62% مغلقًا عند 4.96 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع ضعيف للمؤشرات عقب 3 جلسات متتالية من الهبوط، حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.5% مغلقًا عند 2225 نقطة،

ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة بنسبة 0.66% مغلقًا عند 1721 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 0.73% مغلقًا عند 2547 نقطة.