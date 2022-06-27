بنسب تراوحت بين 14 و9%.. 5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة والبنوك والخدمات المالية تراجعات، اليوم، بنسب بين أكثر 14% و9%، متوافقة مع الهبوط الجماعي للمؤشرات.

وتصدَّر قائمة الأسهم الهابطة حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة بنسبة 14.29% مغلقًا عند 0.030 جنيه، تلاه سهم حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 13.45% مغلقًا عند 1.38 جنيه، وثالثًا جي بي أوتو بنسبة 11% عند 2.42 جنيه.

ورابعًا تراجع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية بنسبة 9.64% عند مستوى 3.47 جنيه، ثم العربية للأسمنت بنسبة 9.07% عند مستوى 3.21 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجعات جماعية للمؤشرات حيث تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 1.99% عند مستوى 9255 نقطة،

والمؤشر السبعيني بنسبة 2.16% مغلقًا عند 1736.5 نقطة، كما تراجع مؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 2.29% مغلقًا عند 2566.8 نقطة.