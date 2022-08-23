بنسب تراوحت بين 12% و5%.. أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

اقتنصت 5 أسهم أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم بالبورصة المصرية بنسب تراوحت بين نحو 12% و5%، في قطاعات الملابس، والسياحة، والتنمية العمرانية.

وتصدَّر الأسهمَ الصاعدة اليوم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 11.67%، مغلقًا عند 0.354 جنيه، تلاه أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 5.62%، مغلقًا 4.89 جنيه.

وثالثًا جاء سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.16%، مغلقًا عند 38.910 جنيه، ثم رواد السياحة- رواد بنسبة 5%، مغلقًا عند 23.940 جنيه،

وأخيرًا جاء سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة بنسبة 4.97%، مغلقًا عند 25.550 جنيه.

وأنهت البورصة تعاملاتها أمس الثلاثاء على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، حيث تراجع مؤشر egx30 بنسبة 1.06% مغلقًا عند مستوى 10138 نقطة،

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26%، منهيًا التداولات عند 2188 نقطة، كما هبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56%، مغلقًا عند 3130 نقطة.