بنسب تراجع 71%.. واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 252 مليون دولار خلال الربع الأول

تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 71% لتسجل 252 مليونًا و93 ألف دولار، مقابل 876 مليونًا و371 ألف دولار، فى الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفضت بنسبة 38% لتسجل مليونًا و 970 ألف دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 3 ملايين و179 ألف دولار فى فترة المقارنة نفسها.

وهبطت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” بنسبة 75% لتصل إلى 38 مليونًا و 591 ألف دولار، مقارنة بنحو 154 مليونًا و 963 ألفًا.

وتراجعت واردات السيارات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة 62.8% لتصل إلى 19 مليونًا و301 ألف دولار، مقابل 51 مليونًا و 985 ألفًا.

مصر تستورد سيارات ومركبات من ألمانيا بنحو 137.3 خلال الربع الأول

ظهرت “ألمانيا” ضمن أبرز الدول التى استوردت مصر منها سيارات وجرارات ودراجات خلال الربع الأول من العام الحالى، بقيمة بلغت 137 مليونًا و 319 ألف دولار، مقارنة بنحو 270 مليون و 609 آلاف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع 49.3%.

وأرجع بيشوى عماد، المدير السابق لأعمال التنمية فى شركة «فوتون مصر» تراجع واردات قطاع السيارات إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى جلب المركبات بمختلف فئاتها من الخارج على خلفية القيود الاستيرادية وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك مما انعكس على تراجع أعداد الشحنات والكميات المستوردة لاسيمامع اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب فى السوق المحلية.

وأوضح أن بعض وكلاء ومستوردي السيارات اتجهوا لتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال التعاقد على جلب كميات من المركبات من بعض الأسواق المجاورة عن طريق التعاقد عليها جلبها عبر المناطق الحرة والإفراج عنها بنظام “الأفراد” فى إطار التغلب على القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.

واردات السيارات تهبط 73.8% خلال مارس الماضى

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من سيارات الركوب خلال مارس الماضى، بنسبة 73.8% لتسجل 72 مليونًا و 890 ألف دولار، مقابل 278 مليونًا و 571 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وانخفضت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 98.6% لتصل إلى 26 ألف دولار، مقارنة بنحو مليون و867 ألف دولار.

وسجلت واردات مصر من السيارات التجارية “نقل البضائع” تراجعا بنسبة 74% تصل إلى 13 مليونًا و124 ألفًا، مقارنة بنحو 51 مليونًا و12 ألفًا.

أما عن تطور قيمة واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة خلال مارس الماضى، فقد تراجعت بنسبة 86.9% مسجلة نحو 2 مليونًا و496 ألف دولار، مقابل 19 مليونًا و91 ألف دولار.