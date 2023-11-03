بنسب تراجع 68.3%.. مبيعات الشاحنات في مصر تسجل 9.3 ألف مركبة خلال 9 أشهر (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الشاحنات فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 68.3% لتسجل 9 آلاف و384 مركبة، مقابل 29 ألفًا و604 وحدات في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 72.4% لتصل إلى 7 آلاف و166 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 25 ألفًا و962 مركبة فى فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 39% لتسجل 2218 مركبة، مقابل 3 آلاف و642 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى:

شيفروليه تهيمن على مبيعات الشاحنات

هيمنت العلامة التجارية "شيفروليه" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 68.1% مسجلة نحو 4 آلاف و478 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 12.6% بنحو 828 مركبة، أعقبتها "جي ام سي" فى المركز الثالث بنسبة 6.3% بإجمالى 467 شاحنة.

وحلت "سوزوكي" فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.3% محققة بيع 456 شاحنة، تلتها "ميتسوبيشي" فى المركز الخامس بنسبة 3% بنحو 245 مركبة.

وحافظت «مرسيدس MCV» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية 1.9% مسجلة بيع 146 شاحنة، تلتها "فيات" سابعًا بنسبة 1.7% بواقع 72 مركبة، ثم "هيونداي" فى ثامنًا بحصة 0.6% بـ51 وحدة.

واقتنصت "فولفو" المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.3% مسجلة نحو 26 مركبة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

«شيفروليه» تحسم صدارة مبيعات قطاع شاحنات النقل «البيك أب»

حسمت "شيفروليه" صدارة مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 72% مسجلة نحو 4 آلاف و 603 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات البالغة نحو 6 آلاف و381 مركبة.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات "البيك أب" فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 19% بإجمالى 1183 مركبة.

وجاءت "جي ام سي" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9% بنحو 593 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» بواقع مركبتين فقط.

«شيفروليه الجامبو» تقتنص 80.4% من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم "Light Medium" بنسبة 85% مسجلة بيع 1670 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1959 وحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14% مسجلة بيع 275 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1% بإجمالى بيع 21 مركبة.