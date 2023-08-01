بنسب تراجع 60%.. مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تسجل 4.9 ألف مركبة خلال يونيو الماضى (جراف)

هبطت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال يونيو الماضى، بنسبة 60% لتسجل 4 آلاف و992 وحدة، مقارنة بنحو 12 ألفًا و346 وحدة فى نفس الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت «نيسان» مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» خلال يونيو الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 21% بإجمالى نحو 1067 مركبة.

وحلت «رينو» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 15% مسجلة بيع 745 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث بحصة بلغت 9% بنحو 432 وحدة.

وجاءت «شيري» في المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 7% بواقع 367 وحدة، أعقبتها «هيونداي» في المركز الخامس بحصة قدرها 6% بإجمالى نحو 320 مركبة.

وحصدت «سوبارو» المرتبة السادسة بحصة سوقية 5% بإجمالى 255 مركبة، تلتها «تويوتا» في المركز السابع بنسبة 5% محققة بيع 252 وحدة.

وتمركزت «ستروين» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 5% مسجلة نحو 250 سيارة، أعقبتها «إم جي» في المركز التاسع بنسبة 5% بواقع 238 مركبة.

واقتنصت «سوزوكي» المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من اقتناص حصة سوقية 4% مسجلة نحو 211 سيارة خلال يونيو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى، حصص ماركات السيارات «الملاكي» الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى: