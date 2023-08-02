بنسب تراجع 56%.. مبيعات الأتوبيسات في مصر تسجل 3.9 ألف مركبة خلال النصف الأول من 2023 (جراف)

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى،تراجعًا بنسبة 56% لتصل إلى 3 آلاف و982 مركبة، مقابل 9 آلاف و52 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

من جهته، أرجع بيشوي عماد، مدير أعمال التطوير بشركة “فوتون مصر”، تراجع قيمة مبيعات قطاع “الأتوبيسات” إلى مجموعة من العوامل من أبرزها الصعوبات التى تواج الشركات المحلية فى الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك، لاسيما مع نقص الأعداد والكميات المنتجة لدى المصنعيين جراء نقص مكونات الإنتاج لديهم بسبب عدم قدراتهم على جلب استيراد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.

وأضاف عماد لـ”المال”، أن الزيادات السعرية التى أقرتها غالبية شركات السيارات على طرازاتها قد انعكست سلبًا على معدلات حجم الطلب والشراء من جانب المستهلكين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 49.4% لتسجل 3022 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 5 آلاف و975 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 68.8% لتصل إلى 960 مركبة، مقارنة بنحو 3077 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال أول 6 أشهر من العام الحالى:

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات الأتوبيسات في مصر

هيمنت«سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة بلغت 32.6% مسجلة نحو 1299 مركبة.

وجاءت «تويوتا» فى لمرتبة الثانية بحصة سوقية 23.2% محققة بيع 925 وحدة، تلتها «شيفروليه» للمركز الثالث بنسبة 18.4% بنحو 732 مركبة.

وحلت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.7% بنحو 467 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 4.1% بواقع 165 وحدة.

وتمركزت «فوتون» فى المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية 3.7% مسجلة نحو 149 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

فيما صعدت «مرسيدس» للمرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها 2.8% محققة بيع 113 مركبة، تلتها «ميتسوبيشي» فى المركز الثامن بحصة سوقية 2% مسجلة نحو 79 أتوبيس.

وحافظت «هيونداي» على تمركزها فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 0.7% مسجلة نحو 27 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة العاشرة بحصة س

وقية 0.6% بإجمالي بيع 23 مركبة، تلتها «إيفكو» فى المركز الحادي عشر بحصة بلغت 0.1% بواقع 3 أتوبيسات.

«كينج لونج» تستحوذ على 42% من مبيعات «الميكروباص»

تصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 42%، من جملة مبيعات القطاع.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 30% بإجمالي بيع 335 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 15% بواقع 165 وحدة.

وظهرت «فوتون» فى المرتبة الرابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر بحصة سوقية 13% مسجلة نحو 149 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

«سوزوكي» تستحوذت على 72% من مبيعات السيارات الفان

سيطرت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بنسبة بلغت 72% مسجلة نحو 1299 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الفان مستحوذة على حصة سوقية 28% بإجمالي 512 مركبة، خلال تلك الفترة.