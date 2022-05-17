بنسبة 97%.. «تيبو» تهيمن على تراخيص سيارات «فيات» في مصر

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «فيات» في مصر، نحو 380 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من «فيات» فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

هيمنت «تيبو» على الحصة الأكبر من تراخيص سيارات «فيات» بنسبة بلغت 97.1% بعدما تمكنت من تسجيل نحو 369 مركبة، تبعتها «فيات 500X» في المركز الثاني بحصة بلغت 1.3% بإجمالى نحو 5 مركبات.

وجاءت «فيورينو» فى المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.8% بإجمالى ترخيص 3 مركبات، أعقبتها «دوبلو» فى المركز الرابع بحصة بلغت 0.5% مسجلة نحو سيارتين فقط.

وحلت «تمبو» فى المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص سيارات «فيات» في مصر مسجلة حصة سوقية 0.3% بنحو سيارة واحدة فقط خلال الشهر الماضى.