بنسبة 93%.. تراجع عدد الحاصلين على الدكتوراه خلال 2021 (جراف)

انخفض عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه ليصل 9.06 ألف خريج خلال عام 2021، بنسبة تراجع قدرها 93% مقارنة بعام 2016 الذي سجل 128.7 ألف حاصل على دكتوراه من

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أوضح الجهاز المركزي خلال نشرته السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا المصدرة في نوفمبر الماضي، أن إجمالي عدد الحاصلين على الدكتوراه انخفض بنسبة 73% في عام 2021 مقارنة بـ 2009 الذي سجل 33.8 ألف خريج.

وبلغ عدد الإناث من إجمالي الحاصلين على درجة الدكتوراه في 2021 حوالي 4.92 ألف خريجة، متفوقة بذلك على عدد الذكور بنسبة فارقه بينهما تمثل 8.6% حيث سجل الأخير 4.14 ألف حاصل على دكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية.

5 محافظات تستحوذ على 63.1% من درجات الدكتوراة

حصلت محافظة القاهرة على النسبة الأكبر من الحاصلين على درجة الدكتوراه

استحوذت خمس

على 63.1% من إجمالي عدد الحاصلين على درجة الدكتوراة منالمصرية والأجنبية في 2021، بحسب بيانات نشرة الجهاز المركزي .

وجاءت في الصدارة محافظة القاهرة بواقع 3097 خريج بنسبة 36.9% من إجمالي الحاصلين على درجة الدكتوراة، ويليها الإسكندرية بواقع 936 آخرين في عام 2021.

وحصل 601 طالب وطالبة على درجة الدكتوراة في محافظة الدقهلية، متساوية مع الشرقية في ذلك بفارق شهادة واحدة بينهما لصالح الدقهلية ، ويليهما محافظة الجيزة بواقع 483 خريج.

وبلغ إجمالي أقل خمس محافظات من حيث عدد الحاصلين على الدكتوراة حوالي 72 خريج بنسبة 0.8% من الإجمالي، بحسب نشرة الجهاز المركزي السنوية.

و توزعت بواقع 7 شهادات دكتوراة في محافظة الوادي الجديد و 11 في كلًا من الأقصر والبحر الأحمر على التساوي بالإضافة إلى 13 لخريجي مطروح وحصل 30 طالب من

96.6% نسبة الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الحكومية فقط

نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية

في محافظة السويس على درجة الدكتوراة 2021.

حصدت الجامعات الحكومية النصيب الأكبر في عدد الحاصلين على الدكتوراه خلال عام 2021، حيث سجلت 8752 من إجمالي 9063 خريج، وسجل نفس العام 19.4 ألف طالب ماجستير.

وكشفت النشرة الإحصائية للجهاز المركزي أن بذلك بلغت نسبة الجامعات الحكومية 96.6% من إجمالي الحاصلين على درجة الدكتوراه ، بينما حصل عليها 256 خريج من الجامعات الخاصة و 28 من أكاديمية الشرطة بالإضافة إلى 27 من أكاديمية الفنون .