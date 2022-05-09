بنسبة 87%.. ارتفاع أسعار الألومنيوم الفضي خلال شهر أبريل الماضي

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر أبريل الماضي لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة خلال الشهر السابق مقارنة بالشهور الماضية والعام السابق 2021.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مارس وأبريل وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقا لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

وحققت أسعار الألومنيوم طفرة في أسعارها إبان شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنسب تقارب الـ 90%، في ظل الموجة التضخمية العالمية، علاوة على زيادة أسعار مواد البناء تأثرًا بالأوضاع الدولية والحرب الروسية الأوكرانية.

وقفزت أسعار الألومنيوم بنوعيها، فضي مؤكسد وملون خلال شهر أبريل المنتهي، بنسبة 87% و85% للطن الواحد، لتسجل 116000جنيه، 117000 جنيه، على التوالي، مقارنة بنفس الفترة عام 2021ـ بحسب بيانات النشرة.

ومقارنة بشهر مارس، فقد صعدت الأسعار بنسبة 9.4%، و9.3% للطن الواحد، لتصل إلى مستويات 106000، 107000 جنيه للطن على الترتيب في شهر أبريل.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الأكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا عنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الاسعار.