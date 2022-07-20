بنسبة 74%.. «صني» تهيمن على تراخيص سيارات «نيسان» بوحدات المرور خلال يونيو (جراف)

تصدرت «نيسان» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1450 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال يونيو الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، هيمنت «صني» على الحصة الأكبر من تراخيص سيارات «نيسان» بنسبة بلغت 74.7% بإجمالى نحو 1083 مركبة، تلتها «سنترا» في المركز الثاني بحصة قدرها 14.8% بواقع 214 سيارة.

وجاءت «قشقاي» في المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9% مسجلة نحو 130 سيارة، أعقبتها «جوك» في المركز الرابع بحصة قدرها 1.4% بواقع 21 وحدة.

وظهرت «كيكس» في المرتبة الخامسة بقوائم تراخيص سيارات «نيسان» مستحوذة على حصة سوقية 0.1% بإجمالى نحو مركبتين فقط، خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالى؛ أعداد السيارات المرخصة من «نيسان» بوحدات المرور خلال يونيو الماضى: