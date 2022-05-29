بنسبة 73.1%.. زيادة أسعار الألومنيوم خلال شهر مايو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو الحالى.



وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر مايو..

وبالمثل في شهر أبريل المنتهي، لم تتغير مستويات متوسطات أسعار الألومنيوم خلال شهر مايو، حيث ظلت كما هي عند نفس القيمة دون أي تغيير.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.



وحققت أسعار الألومنيوم ارتفاعا فى شهرمايو بنسب تتجاوز الـ 50%، في ظل الموجة التضخمية العالمية، علاوة على زيادة أسعار مواد البناء تأثرًا بالأوضاع الدولية والحرب الروسية الأوكرانية.

وقفزت أسعار الألومنيوم بنوعيها، فضي مؤكسد وملون خلال شهر أبريل المنتهي، بنسبة73.1%، و72.1، للطن، لتسجل 116000جنيه، 117000 جنيه، على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021ـ بحسب بيانات النشرة.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار استرشادية من السوق المحلية،إذ أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغيرها.