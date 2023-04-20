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بنسبة 71%.. «صني» تهيمن على تراخيص سيارات «نيسان» في مصر (جراف)

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خلال مارس الماضى

بنسبة 71%.. «صني» تهيمن على تراخيص سيارات «نيسان» في مصر (جراف)
أحمد عوض

أحمد عوض

12:37 ص, الخميس, 20 أبريل 23

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من «نيسان» نحو 716 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

واستحوذت «صني» على الحصة الأكبر من تراخيص سيارات «نيسان» بنسبة بلغت 71.1% مسجلة نحو 509 مركبات.

وجاءت «سنترا» في المرتبة الثانية بحصة 26% بترخيص 186 سيارة، تلتها «قشقاي» في المركز الثالث بنسبة 1.8% بواقع 13 مركبة.

وتوزعت باقى الحصص البالغة بنحو 1.1% على الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» هى «جوك، وكيكس».

يوضح الجراف التفاعلي التالي، أعداد السيارات المرخصة من «نيسان» بوحدات المرور خلال مارس الماضى:

أحمد عوض

أحمد عوض

12:37 ص, الخميس, 20 أبريل 23