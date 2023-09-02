بنسبة 70.7%.. أزمات السوق تهبط بمبيعات الشاحنات خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

هبطت مبيعات الشاحنات فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 70.7% لتسجل 6 آلاف و791 مركبة، مقابل 23 ألفًا و201 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع بيشوي عماد، مدير أعمال التطوير في شركة «كاما موتورز»، تراجع مبيعات قطاع «الشاحنات» إلى الأزمات التى انتابت السوق المحلية التى تتمثل في القيود المفروضة على الاستيراد، وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك مما أثر سلبًا على نقص الكميات المستوردة والمنتجة محليًا لدى المصنعيين المحلين.

وأضاف عماد لـ«المال»، أن الزيادات السعرية التى أقرتها غالبية شركات السيارات على طرازاتها قد انعكست سلبًا على تراجع حجم الطلب والشراء من جانب المستهلكين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 74.5% لتصل إلى 5 آلاف و190 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 20 ألفًا و356 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 43.7% لتسجل 1601 مركبة، مقابل 2845 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

شيفروليه تهيمن على مبيعات الشاحنات في مصر

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه” على مبيعات الشاحنات فى مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 65.9% مسجلة نحو 4 آلاف و478 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وحلت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 12.2% بنحو 828 مركبة، فيما صعدت “سوزوكي” للمركز الثالث بنسبة 6.9% بإجمالى 467 شاحنة.

فى المقابل تراجعت “جي إم سي” للمرتبة الرابعة بحصة سوقية 6.7% محققة بيع 456 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بنسبة 3.6% بنحو 245 مركبة.

وحافظت «مرسيدس MCV» على تمركزها في المرتبة السادسة بحصة سوقية 2.1% مسجلة بيع 146 شاحنة، تلتها “فيات” سابعًا بنسبة 1.1% بواقع 72 مركبة، ثم “هيونداي” فى ثامنًا بحصة 0.8% بـ51 وحدة.

وحصدت “فولفو” المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.4% مسجلة نحو 26 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

«شيفروليه» تستحوذ على 72% من مبيعات شاحنات النقل

استحوذت “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 72% بعدما تمكنت من تسويق 3355 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات البالغة نحو 4 آلاف و641 مركبة.

وحلت “تويوتا” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “لبيك أب” فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 18% مسجلة بيع 828 مركبة.

وحصدت “جي ام سي” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 10% بنحو 456 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» فى المركز الرابع بواقع مركبتين فقط.

«شيفروليه الجامبو» تقتنص 80.4% من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم “Light Medium” بنسبة 80.4% مسجلة بيع 1063 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1322 وحدة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وجاءت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 18% مسجلة بيع 239 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1.6% بإجمالى بيع 14 مركبة.