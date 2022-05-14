بنسبة 70.4%.. «صني» تهيمن على تراخيص سيارات «نيسان» بوحدات المرور (جراف)

حصدت العلامة اليابانية «نيسان» المرتبة الثالثة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1519 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، هيمنت «صني» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص سيارات «نيسان» في مصر بعدما استحوذت على حصة قدرها 70.4% بإجمالى نحو 1069 سيارة.

وجاءت «سنترا» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 16% مسجلة نحو 245 سيارة، تلتها «قشقاي» في المركز الثالث بحصة قدرها 9.4% بواقع 142 مركبة.

وحلت «جوك» في المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا لسيارات «نيسان» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 3.8% مسجلة نحو 57 مركبة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو 0.4% على الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» بوحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التالي؛ ترتيب الطرازات الأكثر ترخيصًا من «نيسان» بوحدات المرور خلال أبريل الماضى: