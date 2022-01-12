بنسبة 7% في 2021.. التضخم في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع منذ 1982

سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7% في عام 2021، وهذا الارتفاع الأكبر من 1982. ونقلت روسيا اليوم عن "أ ف ب"، أن أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو…

سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7% في عام 2021، وهذا الارتفاع الأكبر من 1982.

ونقلت روسيا اليوم عن “أ ف ب”، أن أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982.

وقالت إن ذلاك يشكل مصدر قلق رئيسيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بوقف هذه الدوامة.

وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا.

لكن خلال شهر ديسمبر الماضي وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون الارتفاع اقترب من ذروته.