اقتصاد وأسواق

بنسبة 7% في 2021.. التضخم في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع منذ 1982

سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7% في عام 2021، وهذا الارتفاع الأكبر من 1982. ونقلت روسيا اليوم عن "أ ف ب"، أن أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو…

المال - خاص 9:50 م, الأربعاء, 12 يناير 22 9:50 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7% في عام 2021، وهذا الارتفاع الأكبر من 1982.

ونقلت روسيا اليوم عن “أ ف ب”، أن أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982.

وقالت إن ذلاك يشكل مصدر قلق رئيسيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بوقف هذه الدوامة.

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وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا.

لكن خلال شهر ديسمبر الماضي وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون الارتفاع اقترب من ذروته.

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بقلم المال - خاص

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