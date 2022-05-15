بنسبة 69.4%.. «كورولا» تهيمن على تراخيص سيارات «تويوتا» في مصر (جراف)

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «تويوتا» نحو 1172 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور؛ تصدرت «كورولا» قوائم تراخيص سيارات «تويوتا» بعدما استحوذت على حصة سوقية 69.4% بإجمالى نحو 813 مركبة، تبعتها «بيلتا» فى المركز الثاني بحصة قدرها 14.3% بواقع 167 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «راش» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 5.6% بإجمالى ترخيص 65 سيارة، تلتها «تويوتا C-HR» فى المركز الرابع بحصة قدرها 5% بنحو 59 مركبة.

وحلت «فورتشنر» فى المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية 2.3% مسجلة نحو 27 مركبة، تلتها «روميون» في المركز السادس بحصة 1.9% بترخيص 22 سيارة.

وظهرت «ياريس» في المرتبة السابعة بقوائم تراخيص سيارات «تويوتا» مسجلة حصة سوقية 1.2% بإجمالى نحو 14 مركبة خلال الشهر الماضى.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخصة من «تويوتا» البالغة نحو 0.3% مسجلة نحو 4 مركبات خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة اليابانية «تويوتا» تمركزت في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال أبريل الماضى: