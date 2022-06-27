بنسبة 55%.. ارتفاع أسعار الزجاج «4 مل» خلال شهر يونيو

ارتفعت أسعار الزجاج بمقاساته المختلفة خلال شهر يونيو، مقارنة بنفس الشهر عام 2021، بحسب نشرة أسعار مواد البناء لوزارة الإسكان.

ويصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء بشكل دوري شهرياً.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر يونيو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ومقارنة بشهر مايو السابق، تراجعت أسعار الزجاج لأول مرة منذ بداية العام الحالي.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مايو ويونيو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

وقفزت أسعار الزجاج الشفاف 4 مل بنسبة.55% خلال شهر يونيو لتسجل قيمة 155 جنيه للمتر المربع، مقارنة بـ 100 جنيه خلال نفس الشهر العام الماضي.

وكذلك صعدت أسعار الزجاج الشفاف مقاس 6 مل، بنسبة48.6% ليبلغ قيمة 220 جنيه مقارنة بـ 148خلال تلك الفترة المقارنة. .

ومقارنة بشهر مايو الماضي، تراجعت أسعار الزجاج 4مل و6مل، والذي سجلت فيه 160 جنيه، و235 جنيه بالترتيب.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الأكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا عنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة. وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار